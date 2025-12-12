Rafael Gonçalves Pacheco está preso suspeito de participar do sequestro de Eduardo Aguiar Ferreira - Divulgação/Polícia Civil

Segundo as investigações, o jovem foi levado por três homens encapuzados enquanto aguardava pessoas com quem negociaria uma carga de cigarros de origem ilícita, na Rua Jaerthe Pimentel de Medeiros. Um segundo suspeito, identificado como Thiago Bricio Nogueira, segue foragido. Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (12), Rafael Gonçalves Pacheco, suspeito de participar do sequestro do jovem Eduardo Aguiar Ferreira , de 24 anos. Ele foi detido por agentes da 81ª DP (Itaipu) em Del Castilho, na Zona Norte. O crime aconteceu em 24 de novembro, na Região Oceânica de Niterói, e, desde então, a vítima continua desaparecida.Segundo as investigações, o jovem foi levado por três homens encapuzados enquanto aguardava pessoas com quem negociaria uma carga de cigarros de origem ilícita, na Rua Jaerthe Pimentel de Medeiros. Um segundo suspeito, identificado como Thiago Bricio Nogueira, segue foragido.

Segundo testemunhas, os criminosos colocaram a vítima à força no interior de um Toyota Corolla prata, modelo antigo, que fugiu em direção à Avenida Central. A principal linha de investigação aponta para a comercialização da carga de cigarros, em que nem os parentes mais próximos, incluindo aqueles que participavam do negócio, souberam esclarecer de quem Eduardo adquiriu, qual era sua origem ou com quem ele negociava.



Investigações indicam também que ele comercializava esse tipo de carga há algum tempo e a atuação dos criminosos teria sido justamente em função deste material. Há suspeita ainda de que Eduardo seria um intermediário na distribuição de cigarros de origem ilícita em Niterói. Em 2023, ele já havia sido preso em flagrante com um carregamento roubado do produto.