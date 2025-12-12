Ministro Alexandre Padilha esteve no Palácio da Fazenda - Érica Martin / Agência O Dia

12/12/2025

Rio - O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou um mutirão de cirurgias do Sistema Único de Saúde (SUS) entre sábado (13) e domingo (14), envolvendo as Santas Casas e outras entidades filantrópicas que somarão esforços aos 45 hospitais universitários da Rede Ebserh e às nove unidades ligadas ao Governo Federal. Durante visita ao Palácio da Fazenda, no Centro do Rio, na tarde desta sexta-feira (12), Padilha ainda ressaltou que este é o maior mutirão já realizado na história do país.

A ação tem a estimativa de realizar mais de 60 mil procedimentos, incluindo 11,5 mil cirurgias. "Vamos ter o maior mutirão nacional da história do SUS de cirurgias e exames pelo programa Agora Tem Especialistas. São mais de 200 hospitais que vão abrir as portas no fim de semana para realizar cirurgias que, normalmente, só acontecem nos dias de semana. A expectativa é de mais de 60 mil procedimentos hospitalares", destacou o ministro.

O objetivo do mutirão é desafogar a demanda por cirurgias, reduzindo o tempo de espera nas áreas de gastroenterologia, urologia, ortopedia, cardiologia, plásticas reparadoras, entre outras. Entre as cirurgias estão: bariátrica por videolaparoscopia, colecistostomia, plástica abdominal, hernioplastias e vasectomia. Ainda serão oferecidos consultas especializadas e exames, a exemplo de ultrassonografias, tomografias, endoscopias e ressonâncias magnéticas.

Ainda no Palácio da Fazenda, Padilha anunciou novos recursos para fortalecer o atendimento especializado nos municípios de Nilópolis e São João do Meriti, na Baixada Fluminense. O investimento auxiliará no aumento da capacidade da oferta de consultas, exames e cirurgias.