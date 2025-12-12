Casa no Condomínio Morada do Sol pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (12) - Reprodução

Publicado 12/12/2025 10:01 | Atualizado 12/12/2025 16:38

Rio - Uma mulher de 40 anos e suas duas filhas, de 4 e 8 anos de idade, morreram carbonizadas após a casa pegar fogo em Santa Cruz, Zona Oeste, na madrugada desta sexta-feira (12). A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga se o incêndio teria sido criminoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Santa Cruz foi acionado às 3h10 para conter um incêndio em residência dentro do Condomínio Morada do Sol, na Estrada Vitor Dumas. Os agentes terminaram a ocorrência por volta das 5h45. As causas ainda são desconhecidas.

No local, os militares identificaram três mortos: Regiane Kelly Teixeira, de 40 anos, e duas crianças, de 4 e 8 anos.

Além delas, Fábio Bezerra, de 34, namorado de Regiane, também estava no local, mas conseguiu escapar e foi levado ao Hospital Municipal Pedro II com ferimentos leves. A unidade de saúde informou que o paciente já foi atendido e liberado.

Ainda segundo a Polícia Civil, diligências seguem em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime.

O 27º BPM (Santa Cruz) também participou da ação, isolando a área para os trabalhos da perícia.



