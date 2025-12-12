Casa no Condomínio Morada do Sol pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (12)Reprodução
Incêndio mata mãe e duas filhas em Santa Cruz
Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga se o incêndio teria sido criminoso
Cinelândia vira palco de 'Quebra-Nozes' com projeção mapeada no Theatro Municipal
Programação especial leva arte, luzes e cenografia natalina com atrações gratuitas e clima festivo para o público
Ministério da Saúde anuncia mutirão com mais de 60 mil procedimentos hospitalares no fim de semana
Em todo o Brasil, unidades farão exames e cirurgias com objetivo de desafogar a demanda do SUS
Saúde do Rio apura possível irregularidade em atestado médico apresentado pelo deputado Filippe Poubel
Parlamentar alega que houve um equívoco no momento da emissão do documento
Demolição de casarão no Catete é concluída
Estrutura desabou parcialmente na segunda-feira (8) e deixou 24 pessoas feridas
Preso suspeito de participar de sequestro de jovem em Niterói
Rafael Gonçalves Pacheco acabou detido em Del Castilho, nesta sexta-feira (12)
Sargento do Exército morre após salto de paraquedas em Resende
Ricardo Costa Oliveira realizava um treinamento quando equipamento prendeu em uma árvore
