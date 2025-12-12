Motorista dirigia caminhão com carga de carnes e chocolates quando foi sequestrado - Reprodução/TV Globo

Publicado 12/12/2025 12:20

Rio - Policiais civis resgataram um motorista de caminhão, nesta sexta-feira (12), que havia sido sequestrado em um roubo de cargas. A vítima e o veículo foram levados para a comunidade da Varginha, no Complexo de Manguinhos, Zona Norte, onde os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP) realizaram um ação emergencial. Houve confronto e dois criminosos acabaram presos.

De acordo com a Polícia Civil, o motorista foi mantido refém por traficantes armados, que levaram uma carga de carnes e chocolates para dentro da comunidade. Na chegada à comunidade, criminosos atiraram contra os agentes e houve troca de tiros. Depois de estabilizar a área, dois bandidos foragidos da Justiça acabaram presos. Não houve feridos.

A ação fez parte da segunda fase da Operação Torniquete, contra roubos, furtos e receptação de cargas e veículos, que financiam atividades das facções criminosas, disputas territoriais e pagamentos a familiares de faccionados, presos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, são mais de 710 presos, cargas e veículos recuperados avaliados em quase R$ 44 milhões e mais de R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.