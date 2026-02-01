Cartaz pede informações sobre criminosos envolvidos na morte de PM de folga - Divulgação / Disque Denúncia

Publicado 01/02/2026 12:27

O crime ocorreu entre as ruas Costa Rica e Conde de Agrolongo. De acordo com a PM, Paulo estava de folga e pilotava uma moto pela região, quando foi abordado por dois bandidos armados, também de motocicleta.

Após o anúncio do assalto, Paulo reagiu, sendo baleado no tórax e na cabeça. Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no mesmo bairro, mas não resistiu aos ferimentos. O militar era casado e deixou três filhos.