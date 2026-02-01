Bandido atirou contra o veículo onde estavam a criança e o pai - Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/02/2026 12:01

Rio - Uma menina de 10 anos foi morta a tiros, na noite deste sábado (31), em uma discussão entre o pai dela e um criminoso. O caso aconteceu na comunidade do Gogó da Ema, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. S.L.S.C estava em um carro com Diogo Camilo Rocha, 43, quando o bandido fez disparos contra o veículo, atingindo os dois. O acusado acabou preso pouco depois.

De acordo com a Polícia Militar, um criminoso integrante do Comando Vermelho (CV), que controla a comunidade, teria se desentendido com um morador. Durante a discussão, o bandido fez disparos contra o carro em que pai e filha estavam, baleando os dois. A menina e o pai foram socorridos inicialmente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Bom Pastor, mas transferidos ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Duque de Caxias, também na Baixada Fluminense.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a criança deu entrada na unidade às 19h20, vítima de múltiplas perfurações por arma de fogo e em parada cardiorrespiratória. As equipes fizeram manobras de reanimação e intubação, mas a menina não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. Ainda não há informações sobre o enterro.

Ainda de acordo com a direção da unidade, Diogo Camilo, atingido no glúteo, passou por avaliação da equipe multidisciplinar, realizou exames de imagens, e não foram encontradas lesões. O paciente foi liberado do HMAPN e voltou à UPA do Bom Pastor. Não há informações sobre o quadro de saúde dele.

Pouco tempo depois do crime, equipes do 39° BPM (Belford Roxo) realizaram uma ação de varredura na região e localizaram o acusado na Rua Mariana Inácio dos Passos. Ainda nas buscas, os PMs encontraram a pistola calibre 9mm que teria sido usada no ataque às vítimas. O homem e a arma foram encaminhados à 54ª DP (Belford Roxo). A Polícia Civil informou que a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) autuou o bandido em flagrante pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Bandidos são mortos após execução de mototaxista



Na noite de sexta-feira (30), quatro suspeitos morreram em confronto com a PM , na comunidade do Rola Bosta, em Belford Roxo. O tiroteio aconteceu horas depois do assassinato do mototaxista Rafael Vilela da Silva, no bairro Bom Pastor, no mesmo município. Segundo a corporação, os mortos eram conhecidos como Bibico, Urubuzinho, JN e Maçã. Eles integravam o CV que atua no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio, e exerciam a função de "puxadores de guerra" do criminoso Edgard Alves Andrade, o Doca, considerado um dos mais procurados do país.

A ação policial teve início após o homicídio de Rafael. De acordo com imagens de uma câmera de segurança de um ferro-velho, ele foi abordada momentos depois de entrar no estabelecimento, vestindo um colete de delivery e usando capacete. Em seguida, um homem atira pelo menos 30 vezes contra a vítima, à queima-roupa. Um segundo suspeito, com roupas camufladas, também aparece nas imagens e faz novos disparos contra o mototaxista, que já estava caído no chão, sem reação. No momento da emboscada, havia uma criança no local e uma mulher, que estava no caixa do estabelecimento.

A Polícia Militar identificou que o criminoso Maçã seria um dos autores do homicídio. O comando do 39º BPM e o setor de inteligência da unidade identificaram que integrantes do crime organizado local chegaram a publicar ameaças em redes sociais contra moradores. O grupo era apontado como responsável por diversas ações violentas relacionadas à disputa territorial em comunidades como Gogó da Ema e Trio de Ouro, em Belford Roxo e São João de Meriti. Os envolvidos também atuavam em áreas já dominadas pela facção criminosa, como a própria Rola Bosta e Castelar.