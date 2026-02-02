Menino deu entrada já sem vida na UPA Sarapuí, em Duque de CaxiasReprodução
Menino de 11 anos morre ao sofrer descarga elétrica em Duque de Caxias
Criança teria tocado na estrutura metálica de um bar que estava energizada
Paes desapropria 25 imóveis para a construção de garagens de Ônibus
Decreto já está em vigor
Fotos: multidão vai à Praia do Arpoador para celebrar o Dia de Iemanjá, a Rainha do Mar
Local recebeu uma série de atividades para marcar a data, com manifestações de fé, ações sociais e iniciativas de sustentabilidade
Rio terá semana de calor intenso e previsão de chuva; veja a previsão
Segundo o Alerta Rio, termômetros devem atingir os 37°C nos próximos dias e o tempo muda na quinta-feira
Traficante envolvido em ataque a helicóptero da Polícia Civil é preso
Jeferson Dias Lino, conhecido como Rouba Cena, é apontado como número 2 do tráfico de drogas na Vila Aliança; Piloto ferido ficou nove meses internado
Vídeo mostra como estava imóvel horas antes de desabar no Maracanã: 'Isso vai vir abaixo'
As paredes estavam com muitas infiltrações e a estrutura nitidamente danificada
