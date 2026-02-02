Menino deu entrada já sem vida na UPA Sarapuí, em Duque de Caxias - Reprodução

Publicado 02/02/2026 09:27

Rio - Um menino de 11 anos morreu ao ser atingido por uma descarga elétrica, na noite deste domingo (1º), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo informações preliminares, a criança estava brincando em uma rua do bairro Dr. Laureano quando parou em um bar para se proteger da chuva. Um fio energizado encostou na estrutura metálica do local. A vítima recebeu um choque pois estava apoiada.

O menino foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sarapuí. De acordo com a prefeitura, ele deu entrada já sem vida. Foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar, mas sem sucesso.

Devido a forte chuva da noite deste domingo, a cidade chegou a entrar em estágio de Atenção. Atualmente, o município está em estágio de Observação, por causa da ausência de precipitação significativa nas últimas quatro horas e a diminuição nos acumulados pluviométricos nas últimas 12 horas.

Para esta segunda-feira (2), há previsão de pancadas de chuvas isoladas, podendo ser acompanhadas de raios e rajadas de ventos a partir do período da tarde, em Caxias. As temperaturas estarão estáveis em relação ao dia anterior e os ventos fracos a moderados. A máxima é de 36°C e a mínima de 21ºC.

Já para terça-feira (3), também há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura máxima prevista é de 37ºC e a mínima de 22ºC.