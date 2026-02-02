Acidente aconteceu por volta das 18h30 sob o viaduto Miguel Salazar - Reprodução / Redes sociais

Publicado 02/02/2026 10:53

Rio - Um jovem morreu em um acidente envolvendo duas motocicletas na Cidade de Deus, Zona Sudoeste do Rio, no fim da tarde deste domingo (1º).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Jacarepaguá foi acionado por volta das 18h30 para atender a ocorrência embaixo de um viaduto que passa sobre a Estrada Marechal Miguel Salazar.

No local, os militares constataram a morte de uma vítima adulta do sexo masculino, não identificada, após a queda da moto.

O outro motociclista envolvido no acidente sobreviveu. Até o momento, não há informações sobre o atual estado de saúde dele.