PM apreendeu réplicas de armas e remédios emagrecedores falsificadosDivulgação / PMERJ
Réplicas de armas e remédios emagrecedores falsificados são apreendidos na Rodoviária do Rio
Funcionários de uma empresa de ônibus denunciaram uma bagagem abandonada no banheiro do coletivo
Taxistas fazem carreata e tentam entregar pauta de reivindicações a Eduardo Paes
Protesto ocorre após suspensão de lei que liberava táxis com mais de 10 anos. Categoria também quer linha de crédito para renovação da frota
Homem embriagado é preso após assumir direção de ônibus em Campo Grande
Segundo relatos, motoboy flagrou a situação e seguiu o motorista, ajudando a impedir um acidente
Morador morre e outros dois ficam feridos durante operação em comunidade de Belford Roxo
De acordo com a Polícia Civil, criminosos atiraram contras as equipes e em direção à população; cinco homens foram presos
Operação no Ipase tem criminosos feridos e apreensão de fuzil
Ação busca combater o crime organizado na região, dominada pelo Comando Vermelho (CV)
Motoboy é morto a tiros em Campo Grande
Testemunhas afirmam que a vítima teria sido alvo de uma tentativa de assalto enquanto realizava uma entrega
