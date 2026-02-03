PM apreendeu réplicas de armas e remédios emagrecedores falsificados - Divulgação / PMERJ

Rio - A Polícia Militar apreendeu uma carga contendo dezenas de réplicas de fuzis, pistolas, carregadores e remédios emagrecedores falsificados, na Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, no Centro, na tarde desta segunda-feira (2).

Segundo a PM, agentes do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) e do 4º BPM (São Cristóvão) foram acionados após funcionários de uma empresa de ônibus desconfiarem de uma bagagem abandonada no banheiro do coletivo.

Ainda de acordo com a corporação, as diversas réplicas de fuzis e pistolas apreendidas durante a revista eram do modelo airsoft.

A ocorrência foi encaminhada à 4ª DP (Presidente Vargas).