Moradores protestaram próximo à 54ª DP (Belford Roxo) após a operaçãoReprodução / Redes Sociais

Rio - Um morador morreu e outros dois ficaram feridos durante uma operação da Polícia Civil na comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (2). De acordo com a corporação, criminosos atiraram contra as equipes e em direção à população. Cinco homens foram presos.

Segundo a Civil, o alvo da ação era um criminoso conhecido como RF, apontado como liderança do Comando Vermelho (CV) na região. As investigações identificaram que ele é responsável por ataques contra policiais de delegacias especializadas da Baixada no início de janeiro.

A corporação informou que, para ajudar na fuga de RF, traficantes promoveram um "ataque indiscriminado", atirando contra os agentes e em direção às pessoas da comunidade. Três moradores ficaram feridos. O trio foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde da cidade, mas um deles não resistiu. Eles não tiveram a identidade revelada. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos outros dois.

Após o tiroteio, um criminoso divulgou um áudio se vangloriado de ter atirado contra os policiais. "Amassei, amassei. Estavam com os moleques enquadrados ali. Amassei. Só rajadão de Glock", diz o bandido na gravação.

Cinco homens que atuaram na cobertura do líder da facção foram presos. Os policiais conduziram outros três para a sede das delegacias especializadas para esclarecimentos.

As investigações seguem para localizar RF e para responsabilizar todos os envolvidos na organização criminosa.

Participaram da ação equipes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) e da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF). Armas e entorpecentes foram apreendidos.

Depois da operação, moradores realizaram um protesto na frente da 54ª DP (Belford Roxo), no bairro Piam, onde a comunidade está localizada. Os presentes colocaram fogo em entulhos com objetivo de fechar ruas da região.

Capitão da PM demitido

Em meio ao combate ao Comando Vermelho em Belford Roxo, um capitão da Polícia Militar foi demitido por suspeita de negociar com traficantes da facção. Alessander Ribeiro Estrella Rosa, que era lotado no 39º BPM (Belford Roxo), teria conversado com criminosos do CV para retirada de barricadas de vias do município.

No último dia 28, o coronel Marcelo de Menezes anunciou a demissão do capitão. "Após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Corregedoria Geral, foi determinada a demissão ex officio do capitão Alessander Ribeiro Estrella Rosa, em razão de graves transgressões disciplinares devidamente apuradas", escreveu.

A demissão ex officio (ou, mais comumente no serviço público, exoneração ex officio) é o desligamento de um servidor público realizado por iniciativa da própria administração, sem que haja pedido do funcionário. Ocorre por interesse público, necessidade de adequação orçamentária ou quando o servidor não preenche requisitos, como no estágio probatório.