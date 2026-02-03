Ônibus usado como barricadas em Caixas - Reprodução

Ônibus usado como barricadas em CaixasReprodução

Publicado 03/02/2026 06:55 | Atualizado 03/02/2026 15:41

Rio - A Polícia Militar realizou uma operação, nesta terça-feira (3), nas comunidades da Mangueirinha e do Corte 8, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) e do Comando de Operações Especiais (COE) prenderam um suspeito e apreenderam drogas no interior de uma residência.

Segundo a corporação, a ação teve o objetivo de combater o tráfico de drogas e roubos de cargas e veículos, além de coibir a movimentação de bandidos na região. Durante a investida, houve tiroteio e o sequestro de dois ônibus para serem usados como barricadas. Oito linhas sofreram com desvio no itinerário. A ocorrência foi encaminhada à 59ª DP.

Nas redes sociais, moradores revelaram os transtornos em meio ao fogo cruzado logo no início do dia. "6h e o helicóptero da polícia dando rasante em Duque de Caxias. Despertador de pobre veio cedo hoje", disse um internauta.



"Helicóptero rodando baixinho, acordei no susto com o barulho. Literalmente dei um pulo da cama. Mais um dia de operação. Caxias segue sem um dia de paz", afirmou outro.



No fim da madrugada, a circulação de trens entre as estações Gramacho e Saracuruna chegou a ser suspensa após disparos atingirem o sistema de rede aérea. O serviço foi normalizado por volta das 6h.



Caxias x Raiz da Serra

Caxias x Piabetá

Caxias x Imbariê

Central x Piabetá

Central x Taquara

Xerém x Piabetá

Imbariê x Petrópolis

Campos Elíseos x Parada Angélica

Em nota, a Semove informou que lamenta profundamente o caso e reforça que o setor de transporte mantém atuação contínua em parceria com as autoridades de segurança, oferecendo apoio às ações de prevenção e repressão à violência no transporte público.

O setor já conta com o SAFE, ferramenta integrada à Polícia Militar que reúne dados sobre vandalismo e assaltos registrados no Instituto de Segurança Pública, além da parceria ativa com o Disque Denúncia.

"Os ataques comprometem a mobilidade urbana, afetam diretamente a população e colocam em risco a integridade física e psicológica dos colaboradores das empresas de ônibus. Também geram prejuízos operacionais, já que os veículos precisam passar por reparos e deixam de atender a população nesse período", disse em comunicado.



A empresa orienta que qualquer informação que possa contribuir com as investigações seja repassada ao Disque Denúncia (2253-1177). O anonimato é garantido, inclusive para mensagens enviadas via WhatsApp.

As linhas tiveram a circulação normalizada por volta de 11h30.

Outras operações

Agentes do 14º BPM (Bangu) e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizaram outra operação nas comunidades do Rebu e Cavalo de Aço, em Senador Camará, na Zona Oeste. No local, houve registro de barricadas em chamas.



Um criminoso foi preso em flagrante com um rádio comunicador sintonizado na frequência do tráfico. Após consulta, as equipes constataram a existência de mandado de prisão em aberto contra o suspeito.