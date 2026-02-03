Fachada do TJRJ, no Centro da cidade do Rio de JaneiroErica Martin/Agência O Dia
Mãe é condenada a 40 anos de prisão por matar a própria filha, de 1 ano
Eva Beatriz arremessou a bebê no chão por se irritar com choro; criança só foi levada ao hospital no dia seguinte, já sem vida
Dupla é presa aplicando o golpe da ‘falsa entrega de exames’ em Niterói
Eles integravam uma quadrilha que tem idosos como principais alvos
Após recesso, Rodrigo Bacellar volta a pedir licença do mandato na Alerj
Parlamentar justificou o pedido alegando motivos pessoais
Obras de drenagem alteram trânsito em ruas de Copacabana a partir desta terça
Mudança provisória é feita por causa de uma obra de drenagem realizada pela Secretaria Municipal de Conservação
Eduardo Paes: governo federal manterá restrição de passageiros no aeroporto Santos Dumont
Desde outubro de 2023, regras preveem a redistribuição de voos entre os dois terminais da cidade
PM de folga mata suspeito em tentativa de assalto na Barra da Tijuca
Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) apreenderam com a vítima um revólver calibre 38 e um aparelho celular
