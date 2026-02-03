Fachada do TJRJ, no Centro da cidade do Rio de Janeiro - Erica Martin/Agência O Dia

Publicado 03/02/2026 15:18

Rio - Eva Beatriz Gomes Teixeira foi condenada a 40 anos de cadeia pela morte da própria filha, de apenas 1 anos, em Campos dos Goytacazes. A sentença foi anunciada na noite de segunda-feira (2) na sede do TJRJ, no Centro do Rio.

O crime aconteceu em dezembro de 2023, no bairro Parque Novo Horizonte. Segundo as investigações, Eva Beatriz se irritou porque a filha caiu ao tentar ficar de pé e começou a chorar. Ela arremessou a menina no chão duas vezes e continuou com as agressões. Ao ver a criança gravemente ferida, a mulher tentou fazer 'curativos caseiros' em vez de levá-la ao hospital.

O socorro só veio no dia seguinte, quando a bebê já apresentava dificuldades para respirar. Ao chegar ao Hospital Ferreira Machado, os médicos constataram que a menina já estava morta. Diante das marcas violência pelo corpo de menina, a equipe médica acionou a polícia.

Eva Beatriz foi levada direto do tribunal para o presídio, onde cumprirá a pena em regime fechado.