Deputado Guilherme Delaroli (E) esteve com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, na manhã desta terça-feira (3), na Cidade da PolíciaCristiano Masruha/Divulgação
Presidente da Alerj elogia trabalho da polícia contra planos de terrorismo no Rio
Forças de segurança efetuaram prisões e impediram atentados com o uso de bombas caseiras e coquetéis Molotov
Mãe é condenada a 40 anos de prisão por matar a própria filha, de 1 ano
Eva Beatriz arremessou a bebê no chão por se irritar com choro; criança só foi levada ao hospital no dia seguinte, já sem vida
MPRJ pede prisão de argentina indiciada por racismo contra funcionários de bar
Órgão também encaminhou à Justiça do Rio uma denúncia contra a turista. Ela está proibida de deixar o país e teve o passaporte retido
Justiça do Rio decreta prisão de Oruam por descumprimento de medidas cautelares
Relatórios indicam episódios frequentes de 'fim de bateria' da tornozeleira eletrônica
Ex-presidente do Rioprevidência é preso em operação da PF e PRF
Deivis Marcon Antunes é investigado em um esquema de operações financeiras irregulares envolvendo o patrimônio da autarquia e o Banco Master
Calor nas alturas! Rio entra no estágio 3
Quadro é determinado quando a cidade atinge temperaturas entre 36°C e 40°C por, pelo menos, três dias seguidos
