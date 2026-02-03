Deputado Guilherme Delaroli (E) esteve com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, na manhã desta terça-feira (3), na Cidade da Polícia - Cristiano Masruha/Divulgação

Publicado 03/02/2026 15:24 | Atualizado 03/02/2026 15:24

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Guilherme Delaroli (PL), esteve na Cidade da Polícia para agradecer o trabalho das forças de segurança que efetuaram prisões e impediram atentados com o uso de bombas caseiras e coquetéis Molotov, nesta segunda-feira (2). Desde então, o policiamento foi reforçado em diversos pontos do Centro, incluindo o entorno da Alerj, que seria um dos alvos do grupo criminoso.

Delaroli esteve com o secretário de Polícia Civil, Felipe Curi, na manhã desta terça-feira (3), quando expressou gratidão a todos os profissionais de Segurança que atuaram para preservar vidas e proteger a democracia.

“Eu vim agradecer ao doutor Felipe Curi e todo trabalho da delegacia especializada, que fizeram cessar essa tentativa de agressão e impediram uma tragédia acontecer. Agora sabemos quem são os elementos, o que estavam pensando”, disse Delaroli.

Nesta segunda-feira, policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática prenderam três pessoas e impediram a execução de um ataque em série no mesmo dia no estado. Os agentes deflagraram a "Operação Break Chain" e cumpriram dezenas de mandados de busca e apreensão, na capital, Região Metropolitana e no interior. Ainda segundo a polícia civil, os alvos estavam ligados a investigados que programavam manifestações antidemocráticas com o uso de bombas caseiras e coquetéis Molotov nesta segunda.

A investigação começou depois de a Policia Civil tomar conhecimento da existência de grupos e páginas em redes sociais criados com o objetivo de organizar manifestações antidemocráticas, programadas para às 14h, em diversos estados do Brasil. No Rio de Janeiro, o ato seria realizado em frente à Assembleia Legislativa do Rio, no Centro.

O deputado Márcio Gualberto (PL), presidente da Comissão de Segurança da Alerj, também participou do encontro na Cidade da Polícia.