Oruam tem prisão preventiva decretadaReprodução
A decisão é da juíza Tula Corrêa de Mello, da 3ª Vara Criminal. Segundo a magistrada, os relatórios de movimentação referentes aos meses de novembro e dezembro do ano passado foram considerados inconclusivos quanto à localização do réu entre 18h e 00h, especialmente a partir das 20h.
O relatório verificou ainda deslocamento do rapper entre 00h e 6h no dia 12 de novembro, bem como nos dias 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 24 de dezembro, o que evidência violação do recolhimento domiciliar noturno determinado.
No documento, consta também que a tornozeleira eletrônica apresentava episódios de "fim de bateria" com durações expressivas em um curto espaço de tempo, entre outubro e novembro, totalizando, até o último relatório, 22 incidentes, com períodos extensos sem monitoramento.
18/10/2025 - mais de 10 horas desligado
4/11/2025 - três ocorrências distintas totalizando aproximadamente 9h33 de inoperância do dispositivo
5/11/2025 - violação com duração de 2h46
9/11/2025 - ocorrência de 3h30
10/11/2025 - lapso de 7h37 durante a madrugada
11/11/2025 - duas ocorrências somando aproximadamente 6h de equipamento desligado
- Manutenção de residência fixa na comarca, com endereço e telefone atualizados
- Proibição de acesso ao Complexo do Alemão e a outras áreas classificadas como de risco pela Corregedoria
- Proibição de contato e aproximação, em um raio de 500 metros, dos demais acusados e de um adolescente citado no processo
- Proibição de deixar a comarca por mais de sete dias sem autorização judicial
- Recolhimento domiciliar noturno, das 20h às 6h
- Uso de tornozeleira eletrônica, com monitoramento pela Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).
O cantor também já foi indiciado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, dano ao patrimônio público, desacato, lesão corporal, ameaça e resistência qualificada. Além de ser denunciado por corrupção ativa e por dirigir de forma perigosa com a habilitação suspensa.
