Agentes da Polícia Federal e da PRF localizaram Deivis Antunes em Itatiaia - Rioprevidência/Divulgação

Publicado 03/02/2026 13:36 | Atualizado 04/02/2026 06:58

A 6ª Vara Federal do Rio de Janeiro expediu um mandado de prisão temporária contra Deivis com base em indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas.

Após o cumprimento do bandado de busca e apreensão feito pela Polícia Federal em seu apartamento, em 23 de janeiro, na primeira fase da Operação Barco de Papel , os agentes identificaram movimentações suspeitas de retirada de documentos do imóvel, manipulação de provas digitais, além da transferência de bens (dois veículos de luxo) para terceiros.

Assim como Deivis, outras duas pessoas tiveram a prisão temporária decretada. Elas, que não tiveram a identidade revelada, não foram encontradas na segunda fase da operação, realizada nesta terça. Para o juízo, há risco concreto de destruição de provas e obstrução das investigações caso os três suspeitos permaneçam em liberdade.

A Polícia Federal ainda cumpriu nove mandados de busca e apreensão, em endereços vinculados aos investigados no Rio de Janeiro e em Santa Catarina.

O ex-presidente do Rioprevidência, exonerado no mesmo dia da primeira fase da operação , foi preso quando passava com um carro alugado por Itatiaia. A ação contou com apoio da Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Deain) e a Polícia Rodoviária Federal.

A Operação Barco de Papel apura irregularidades na aquisição de letras financeiras emitidas pelo Banco Master. Entre novembro de 2023 e julho de 2024, o Rioprevidência teria investido, aproximadamente, R$ 970 milhões na instituição financeira.

Procurado, o Governo do Rio informou que instaurou, em dezembro de 2025, um procedimento interno, por meio da Controladoria Geral do Estado (CGE) para apurar todos os fatos relativos a investimentos feitos pela autarquia.

A tomada de contas da CGE segue em andamento para apurar eventuais e possíveis danos ao erário público, bem como eventuais e possíveis transgressões disciplinares de gestores do fundo. O grupo de trabalho constituído pela CGE é composto por auditores de três macrofunções — Integridade, Corregedoria e Auditoria —, com objetivo de ampliar o escopo das atividades.