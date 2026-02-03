Rio entrou no estágio 3 do Protocolo do Calor nesta terça-feira (3) - Érica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 03/02/2026 12:34 | Atualizado 03/02/2026 14:20

Rio - A cidade do Rio atingiu o nível 3 do Protocolo de Calor às 11h desta terça-feira (3), de acordo com a prefeitura. O estágio é definido quando os termômetros registram temperaturas entre 36°C e 40°C, com previsão de persistência ou aumento por, pelo menos, três dias seguidos.

Mesmo com o nível de calor elevado, a previsão para esta terça-feira é de que o céu fique parcialmente nublado a nublado, com temperatura máxima de 36°C e pancadas de chuva a partir da tarde. Segundo o Sistema Alerta Rio, as condições atmosféricas na cidade são influenciadas pelo calor e umidade em vários níveis da atmosfera.



Sendo o nível que antecede os dois estágios mais críticos, o Calor 3 serve como aviso para que a população redobre os cuidados com a pele e com a hidratação. Confira as recomendações do Alerta Rio:

- Aumentar a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede

- Consumir alimentos leves como frutas e saladas

- Utilizar roupas leves e frescas

- Evitar bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar

- Evitar a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h

- Informar-se sobre os níveis de calor na cidade do Rio de Janeiro por meio das redes sociais e sites do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde

- Use protetor solar

- Proteger as crianças com chapéu de abas

- Em caso de mal-estar, tontura ou demais sintomas provocados em decorrência do estresse térmico, procurar uma unidade municipal de saúde