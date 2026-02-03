Rio entrou no estágio 3 do Protocolo do Calor nesta terça-feira (3)Érica Martin / Arquivo O Dia
Calor nas alturas! Rio entra no estágio 3
Quadro é determinado quando a cidade atinge temperaturas entre 36°C e 40°C por, pelo menos, três dias seguidos
Justiça do Rio decreta prisão de Oruam por descumprimento de medidas cautelares
Relatórios indicam episódios frequentes de 'fim de bateria' da tornozeleira eletrônica
Ex-presidente do Rioprevidência é preso em operação da PF e PRF
Deivis Marcon Antunes é investigado em um esquema de operações financeiras irregulares envolvendo o patrimônio da autarquia e o Banco Master
Calor nas alturas! Rio entra no estágio 3
Quadro é determinado quando a cidade atinge temperaturas entre 36°C e 40°C por, pelo menos, três dias seguidos
Irajá: Manicure morre e idosos ficam feridos em ataque de criminosos
Vítimas foram atingidas por balas perdidas
Operação mira grupo especializado em furto de metais em São Gonçalo
Materiais pertencem a concessionárias de serviços públicos; parte desses objetos era escondida em galpão, próximo à BR-101
Moradores de ruas da Tijuca reclamam de falta d'água: 'Transtorno gigantesco'
De acordo com relatos, abastecimento na Olegário Mariano, Hélion Póvoa e Ribeirão Preto está prejudicado há mais de uma semana
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.