Materiais metálicos apreendidos pertenciam a concessionárias de serviços públicos - Divulgação / PCERJ

Publicado 03/02/2026 10:52

Rio - A Polícia Civil deflagrou uma operação na manhã desta terça-feira (3), em São Gonçalo, na Região Metropolitana, com o objetivo de combater um grupo criminoso especializado na receptação qualificada de materiais metálicos furtados que pertencem a concessionárias de serviços públicos. Até o momento, um homem foi preso e celulares apreendidos.

Segundo as investigações, uma empresa de reciclagem era utilizada como fachada para a compra, armazenamento e revenda de materiais de origem ilícita. Parte desses objetos era escondida em um galpão localizado em área rural, próxima à BR-101.

Nesta segunda-feira, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além do afastamento de sigilos de dados em endereços ligados aos investigados, à empresa e a imóveis utilizados para armazenamento dos metais.

As apurações seguem para identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar o prejuízo causado ao patrimônio público.

A ação, batizada de "Operação Caminhos do Cobre", foi realizada por policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco).