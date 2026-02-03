Fuzil apreendido na operação desta terça-feira (3) - Divulgação / PMERJ

Publicado 03/02/2026 08:03

Rio – Dois criminosos ficaram feridos em confronto com policiais do 41º BPM (Colégio) na manhã desta terça-feira (3), durante uma operação nas comunidades Ipase e Morro do Trem, em Vila Kosmos, Zona Norte.



Segundo a PM, os agentes foram atacados a tiros ao chegarem no local, e revidaram. No conflito, os dois homens se feriram, sendo levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha Circular, onde estão presos sob custódia. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde de ambos.



Com a dupla, os militares encontraram um fuzil e um rádio comunicador. O objetivo da ação, de acordo com a corporação, era reforçar o combate ao crime organizado na região, dominada pelo Comando Vermelho (CV).



“Moro aqui no Ipase há oito anos e toda semana está tendo operação. Não aguento mais, não temos uma semana de paz. Os policiais não estão mais aqui, já foram embora, só peço que Deus nos projeta”, relatou ao DIA uma moradora que preferiu não ser identificada.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que uma unidade de saúde da região suspendeu completamente o funcionamento para a segurança de profissionais e usuários, enquanto outras duas unidades pararam as atividades externas, como visitas domiciliares, mas seguem com o atendimento à população.