Hiago foi morto a tiros em Campo Grande
Segundo a Polícia Militar, equipes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio na região. No local, os militares encontraram o corpo e isolaram a área para perícia. A moto do jovem acabou sendo levada por criminosos.
O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.
Violência contra Motoboys
Hiago é o quarto motoboy morto baleado em menos de um mês no estado do Rio. No últmo dia 27, o motociclista Bruno dos Santos Barbosa, 24 anos, foi assassinado na Rua da Matriz, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
