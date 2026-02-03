Hiago foi morto a tiros em Campo GrandeRede Social

Rio - O motoboy Hiago Pacheco da Costa foi morto a tiros na Rua Porã, em Campo Grande, na Zona Oeste, na noite desta segunda-feira (2). Testemunhas afirmam que a vítima teria sido alvo de uma tentativa de assalto enquanto realizava uma entrega.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionadas para uma ocorrência de homicídio na região. No local, os militares encontraram o corpo e isolaram a área para perícia. A moto do jovem acabou sendo levada por criminosos.

O caso está a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.

Violência contra Motoboys

Hiago é o quarto motoboy morto baleado em menos de um mês no estado do Rio. No últmo dia 27, o motociclista Bruno dos Santos Barbosa, 24 anos, foi assassinado na Rua da Matriz, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense.
Três dias antes, o entregador de pizza Paulo Vitor de Souza, de 22 anos, morreu baleado enquanto realizava uma entrega em Campo Grande, na Zona Oeste.
No dia 21 de janeiro, outro entregador de pizza, Marcelo Julio da Silva, de 52 anos, também acabou morto durante uma tentativa de assalto na Rua Manuel de Araújo, em Irajá, Zona Norte.