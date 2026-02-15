Matéria Salva!

Confira fotos do desfile da Estácio de Sá
Carnaval

Confira fotos do desfile da Estácio de Sá

Escola apresentou o enredo 'Tata Tancredo - O Papa Negro no Terreiro do Estácio'

O Dia
Estácio de Sá homenageou Tancredo da Silva Pinto, figura central da umbanda
Estácio de Sá homenageou Tancredo da Silva Pinto, figura central da umbanda
Estácio de Sá homenageou Tancredo da Silva Pinto, figura central da umbanda
Estácio de Sá homenageou Tancredo da Silva Pinto, figura central da umbanda
Estácio de Sá homenageou Tancredo da Silva Pinto, figura central da umbanda
Desfile da Série Ouro Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Estácio de Sá, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, neste sábado (14). Foto: Carlos Elias/Agência O Dia
Desfile da Série Ouro Carnaval 2026 - Desfile da G.R.E.S Estácio de Sá, na Avenida Marquês de Sapucaí, no Centro do Rio de Janeiro, neste sábado (14). Foto: Carlos Elias/Agência O Dia
Desfile da Estácio de Sá
