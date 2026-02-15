Publicidade
Confira fotos do desfile da Estácio de Sá
Escola apresentou o enredo ‘Tata Tancredo - O Papa Negro no Terreiro do Estácio’
Dira Paes representará mãe do presidente Lula no desfile da Acadêmicos de Niterói
Agremiação será a primeira do Grupo Especial a desfilar, neste domingo (15)
'Fake Cunha': Motorista de aplicativo faz sucesso pelas ruas do Rio imitando Milton Cunha
Humberto Magalhães recebe passageiros vestido como o comentarista de Carnaval: 'Bafônico'
Janja prestigia desfile da Série Ouro e usa camisa da Portela em camarote
Primeira-dama também conferiu show da cantora Teresa Cristina, neste sábado (14)
Com DJ Malboro em alegoria, Unidos da Ponte encerra desfiles da Série Ouro com homenagem ao funk
Em clima carnavalesco, Adriane Galisteu posa para cliques no metrô do Rio
Musa da Portela exibiu as curvas com biquíni e saia curtinha
