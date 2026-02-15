Pocah e Arthur Pelágio - Will Dias / Brazil News

Publicado 15/02/2026 17:10

Rio - Pocah, de 31 anos, comandou seu bloco em São Paulo, neste domingo (15), e animou os foliões ao som de seus maiores sucessos. No trio, a cantora recebeu o carinho do namorado, o ex-jogador de futebol Arthur Pelágio, e trocou alguns beijinhos com ele e ganhou uma mão boba. Sorridente, o casal também posou coladinho para fotos.

Os rumores de romance entre Pocah e Arthur começaram em dezembro do ano passado. Em janeiro, os dois foram flagrados aos beijos em uma praia de Fernando de Noronha.