Pocah e Arthur PelágioWill Dias / Brazil News
Pocah troca beijos com novo namorado em bloco de São Paulo
Cantora, ainda, ganhou uma mão boba do amado
Neto do bicheiro Luizinho Drumond destaca importância de legado na Imperatriz
João Felipe Drumond é vice-presidente executivo da escola de Ramos e diretor finaceiro da Liesa
'Pisar forte na avenida', afirma porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense
Coreógrafa Ana Botafogo detalhou trabalho até o desfile
Homenageado pela Imperatriz, Ney Matogrosso se sente honrado por enredo 'Camaleônico'
Cantor usa fantasia com predominância da cor verde
Acadêmicos de Niterói esbanja emoção na avenida em homenagem a Lula
Escola estreante no Grupo Especial aposta em um desfile com componentes vibrantes na Marquês de Sapucaí
Neta de Lula é orientada a não falar com imprensa; Janja desiste de desfilar
Primeira-dama era esperada no último carro da Acadêmicos de Niterói
Na véspera de desfile, Erika Januza comenta volta para Viradouro
Ex-rainha de bateria fará retorno em homenagem a Mestre Ciça