Publicado 13/11/2025 14:06

Rio - A cantora Pocah, de 31 anos, e o empresário Ronan Souza terminaram o relacionamento após seis anos. A separação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista nesta quinta-feira (13).

O casal estava junto desde 2019 e ficou noivo em 2021, após um momento marcante na televisão. o pedido de casamento aconteceu ao vivo, durante a participação de Pocah no programa “Mais Você”, da TV Globo, um dia após sua eliminação do “Big Brother Brasil”.



Na época, emocionada, a cantora comemorou o pedido de Ronan com entusiasmo.



Antes de Pocah, Anitta namorou Ronan Carvalho no final de 2018 e início de 2019. O relacionamento se tornou público em janeiro de 2019, quando eles passaram o Natal e o Ano Novo juntos, e terminou poucos meses depois.