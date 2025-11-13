Juliane Carvalho e Felipe Netoreprodução Instagram

Rio - Felipe Neto falou nesta quinta-feira (13) sobre comentários que recebe sobre idade e paternidade. Ele usou os stories do Instagram para responder aos recados que relacionam o passar dos anos a uma suposta dificuldade futura para ter filhos. "Sério, custa muito para essa galera prestar atenção nas aulas de Biologia?", questionou o influenciador.
O criador de conteúdo relatou que parte do público o “avisa” de que precisa ter filhos logo. “Cara, é surreal ver as pessoas me ‘avisando’ que preciso ter filhos logo, pois ‘depois dos 40 posso ter problemas’ (emojis de risada)”, afirmou. Na sequência, completou: "Sim, pretendo ter filhos. Sim, eu e Ju falamos sobre isso. Não, não estamos com pressa".

Felipe namora Juliane Carvalho, de 23 anos. Os dois assumiram o relacionamento em novembro de 2023 após um período de rumores que circulou por cerca de um ano. O anúncio ocorreu com a publicação de uma foto nos stories, depois de interações frequentes de Felipe nos comentários das postagens dela.