Giulia Costa falou sobre enfrentamento dos transtornos alimentares Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2025 19:08

Rio - Giulia Costa, de 25 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (13) para falar sobre os transtornos alimentares que ainda enfrenta em sua vida. A apresentadora compartilhou uma foto de quase dez anos atrás para relembrar o período em que lidava com o descontrole dos problemas de saúde.

"Essa foto aqui foi pós ENEM. Lembro muito. E eu tinha muita compulsão essa época (e aí consequentemente vinha a bulimia depois). Muito descompensada ainda mais com o estresse do ENEM. Isso já faz oito anos. Sigo em busca da cura com altos e baixos", relatou.