Giulia Costa falou sobre enfrentamento dos transtornos alimentares Reprodução/Instagram

Rio - Giulia Costa, de 25 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (13) para falar sobre os transtornos alimentares que ainda enfrenta em sua vida. A apresentadora compartilhou uma foto de quase dez anos atrás para relembrar o período em que lidava com o descontrole dos problemas de saúde. 
"Essa foto aqui foi pós ENEM. Lembro muito. E eu tinha muita compulsão essa época (e aí consequentemente vinha a bulimia depois). Muito descompensada ainda mais com o estresse do ENEM. Isso já faz oito anos. Sigo em busca da cura com altos e baixos", relatou. 
Recentemente, a filha de Flávia Alessandra revelou que um relacionamento tóxico desencadeou bulimia. "Ele [o ex-namorado] comprava tudo o que eu gostava e dizia para eu comer bastante, porque assim engordaria e ninguém mais ia querer ficar comigo", disse em entrevista ao site "Mina".