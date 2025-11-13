Giulia Costa falou sobre enfrentamento dos transtornos alimentares Reprodução/Instagram
Giulia Costa comenta luta contra distúrbios alimentares
'Sigo em busca da cura' desabafou a apresentadora
Confira os looks das celebridades para o Grammy Latino 2025
Premiação ocorre na noite desta quinta-feira (13), em Las Vegas
Ana Castela ganha declaração de Zé Felipe: 'Amo você'
Sertanejo deixou comentário em publicação da cantora nesta quinta-feira (13)
Nicole Bahls revela fonte de renda e diz que luxo é 'ficar com meus bichinhos'
Ex-modelo explicou como administra o dinheiro e relembrou fase difícil com nome negativado
Kelly Key alerta fãs após marido passar mal por efeito de remédio para colesterol
Cantora detalhou sintomas de Mico Freitas e fez apelo por atenção a reações adversas
Virginia é flagrada dormindo no salão antes de viagem para ver Vini Jr
Influenciadora embarca para Londres na noite desta quinta-feira (13) para acompanhar o namorado nos jogos da Seleção
