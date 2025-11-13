Virginia tira cochilo em salão de belezaReprodução/Instagram
Virginia é flagrada dormindo no salão antes de viagem para ver Vini Jr
Influenciadora embarca para Londres na noite desta quinta-feira (13) para acompanhar o namorado nos jogos da Seleção
Tati Zaqui lamenta perda do primeiro filho: 'Nossa estrelinha'
Bebê da ex-funkeira era fruto do relacionamento com Mateus Oliveira
Manu Gavassi fala sobre maternidade e mostra reforma de apartamento em São Paulo
Atriz celebrou nova fase após o nascimento da filha Nara e compartilhou imagens do lar em transformação
Thaila Ayala desabafa sobre ex-relacionamentos: 'Pessoas com dependência química que me traíram'
Atualmente atriz está casada com o ator Renato Góes
Dany Bananinha publica foto rara com a filha e semelhança impressiona seguidores
Clique foi compartilhado nas redes sociais, nesta quinta-feira (13)
Documentário sobre 'The Eras Tour', de Taylor Swift, ganha data de estreia e teaser oficial
Produção mostrará bastidores da turnê bilionária e contará com participações de Sabrina Carpenter e Gracie Abrams
