Virginia tira cochilo em salão de belezaReprodução/Instagram

Publicado 13/11/2025 17:19

Rio - Virginia foi flagrada tirando um cochilo enquanto fazia um tratamento capilar em um salão de beleza na tarde desta quinta-feira (13). O momento divertido foi registrado por Hebert Gomes, amigo da influenciadora, que gravou um vídeo brincando com a situação. Virginia republicou o registro nos stories e escreveu na legenda: “Não consigo descrever meu cansaço pra vocês... esquece... estou dormindo sentada, pô.”

A empresária está se preparando para embarcar novamente para a Europa, onde vai acompanhar o namorado, o jogador Vini Jr., nos últimos compromissos do ano com a Seleção Brasileira. O atleta disputará um amistoso contra o Senegal, no dia 15 de novembro, em Londres, e outro contra a Tunísia, no dia 18, na França.

Desde que voltou ao Brasil, no último dia 6, Virginia não teve muito tempo para descansar. A influenciadora emendou uma maratona de compromissos: marcou presença nos dois dias do Teleton, acompanhou a Fórmula 1 e ainda compareceu à festa organizada por João Silva. Na terça-feira (11), foi destaque no ensaio da Grande Rio, escola em que é rainha de bateria, e, no dia seguinte, participou do leilão beneficente promovido por Ronaldo Fenômeno, em São Paulo.