Danny Bananinha e a filha Lara - Reprodução / Instagram

Danny Bananinha e a filha LaraReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2025 14:20

Rio - Dany Bananinha, de 49 anos, surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira (13) ao compartilhar uma foto ao lado da filha, Lara, de 5. A publicação chamou atenção nas redes sociais pela semelhança entre mãe e a menina.

fotogaleria

Na legenda do carrossel de imagens, a diretora de palco do "Domingão com Huck", da TV Globo, escreveu:

"Que sorte a nossa. Obrigada, meu Deus. Minhas filhas são a minha força diária, elas são tudo pra mim."



Apesar de mencionar "filhas" no plural, Dany tem apenas uma filha biológica. A referência seria também à cachorrinha da família, que aparece com frequência em suas publicações.



Nos comentários, internautas elogiaram a dupla e destacaram a aparência semelhante entre as duas:

"Vocês são lindas, perfeitas e idênticas", escreveu um seguidor. "Mini você está a cada dia mais linda", disse outro. "Você e a Lara com franjinhas idênticas", comentou uma fã.