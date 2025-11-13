Danny Bananinha e a filha LaraReprodução / Instagram
"Que sorte a nossa. Obrigada, meu Deus. Minhas filhas são a minha força diária, elas são tudo pra mim."
Apesar de mencionar "filhas" no plural, Dany tem apenas uma filha biológica. A referência seria também à cachorrinha da família, que aparece com frequência em suas publicações.
Nos comentários, internautas elogiaram a dupla e destacaram a aparência semelhante entre as duas:
"Vocês são lindas, perfeitas e idênticas", escreveu um seguidor. "Mini você está a cada dia mais linda", disse outro. "Você e a Lara com franjinhas idênticas", comentou uma fã.
