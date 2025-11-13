Poliana Rocha celebra aniversário de 49 anosReprodução/Instagram

Rio - Leonardo, 62 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (13) para homenagear sua mulher, Poliana Rocha, pelo aniversário de 49 anos.
Na publicação, o cantor compartilhou um carrossel com quatro fotos ao lado da amada e escreveu na legenda: “Meu amor, Poliana, parabéns! Sou um cara abençoado por ter você ao meu lado há tantos anos. Te amo, minha gata! Que nunca te falte saúde, paz e alegria. Deus te abençoe sempre.”
A jornalista celebra a data com uma festa ao lado da família e amigos na Fazenda Talismã, em Goiás. João Guilherme e Zé Felipe também marcam presença na comemoração, assim como os três filhos do cantor, Maria Alice, Maria Flor e Zé Leonardo.