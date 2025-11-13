Zé Felipe alfineta o Grammy Latino - Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2025 19:41

Rio - Zé Felipe alfinetou o Grammy Latino após sua namorada, Ana Castela, perder o prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja para a dupla Chitãozinho & Xororó, nesta quinta-feira (13).

A cantora compartilhou uma mensagem no Instagram agradecendo a indicação: “Não ganhei o Grammy, mas ganhei tanta coisa boa nessa semana que nem sei explicar!! Foi lindo demais viver tudo isso, representar o Brasil e sentir o carinho de vocês. Sou grata por todos os ‘sins’ e ‘nãos’ da minha vida… amei poder viver tudo isso!”, escreveu.

Zé Felipe, no entanto, não ficou satisfeito com o resultado e repostou a publicação nos stories, demonstrando sua indignação com a Academia Latina da Gravação. O cantor marcou o perfil oficial do Grammy e acrescentou um sinal de interrogação, sugerindo discordância com a decisão.

