Zé Felipe questiona resultado do Grammy Latino após derrota de Ana Castela
Sertaneja perdeu prêmio para a dupla Chitãozinho & Xororó
Felipe Neto rebate comentários sobre idade e planos de paternidade
Influenciador esclarece decisão sobre filhos
Gabriela Duarte fala sobre fim da parceria com Regina Duarte e independência na carreira
A atriz contou como decidiu se afastar da mãe para construir sua trajetória artística sem depender da imagem da veterana.
Giulia Costa comenta luta contra distúrbios alimentares
'Sigo em busca da cura' desabafou a apresentadora
Confira os looks das celebridades para o Grammy Latino 2025
Premiação ocorre na noite desta quinta-feira (13), em Las Vegas
Ana Castela ganha declaração de Zé Felipe: 'Amo você'
Sertanejo deixou comentário em publicação da cantora nesta quinta-feira (13)
