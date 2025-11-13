Nicole Bahls dá nomes curiosos a cabritos em homenagem ao elenco do Dança dos Famosos - reprodução Instagram

Publicado 13/11/2025 17:50

Rio - Nicole Bahls, de 39 anos, contou que leva uma vida simples em seu sítio e que o verdadeiro luxo está longe da ostentação. A ex-modelo, conhecida pela trajetória em realities de TV, afirmou que prefere o contato com os animais à vida agitada da cidade. "Meu luxo é ficar com meus bichinhos", declarou.

Nicole explicou que organiza as finanças com disciplina e que vive do que produz no campo. "Eu vivo da venda dos ovos das galinhas e do leite, e todo dinheiro da publicidade eu guardo", contou.



Depois de vencer um reality de casais, ela usou o prêmio e parte das economias para comprar a propriedade rural. "Eu tinha umas economias, inteirei e botei 100% ali no terreno do meu sítio. Eu fiquei ‘durinha’, mas investi tudo no terreno”, revelou.



O local conta com energia solar, poço artesiano e dezenas de animais. Segundo Nicole, ela investe cerca de R$ 15 mil por mês em ração, banho e cuidados com os bichos.



Ex-modelo relembra fase difícil com nome negativado



A ex-modelo contou que já passou por um momento de aperto financeiro e chegou a ter o nome negativado. “Nome sujo é só uma fase, depois a gente limpa”, disse.



Durante esse período, Nicole chegou a trabalhar com panfletagem, recebendo R$ 30 por dia. Para ela, a experiência serviu de aprendizado e reforçou o valor do esforço pessoal. A conversa aconteceu no PodSê, podcast comandado por Gil do Vigor