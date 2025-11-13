Nicole Bahls dá nomes curiosos a cabritos em homenagem ao elenco do Dança dos Famososreprodução Instagram
Depois de vencer um reality de casais, ela usou o prêmio e parte das economias para comprar a propriedade rural. "Eu tinha umas economias, inteirei e botei 100% ali no terreno do meu sítio. Eu fiquei ‘durinha’, mas investi tudo no terreno”, revelou.
O local conta com energia solar, poço artesiano e dezenas de animais. Segundo Nicole, ela investe cerca de R$ 15 mil por mês em ração, banho e cuidados com os bichos.
Ex-modelo relembra fase difícil com nome negativado
A ex-modelo contou que já passou por um momento de aperto financeiro e chegou a ter o nome negativado. “Nome sujo é só uma fase, depois a gente limpa”, disse.
Durante esse período, Nicole chegou a trabalhar com panfletagem, recebendo R$ 30 por dia. Para ela, a experiência serviu de aprendizado e reforçou o valor do esforço pessoal. A conversa aconteceu no PodSê, podcast comandado por Gil do Vigor
