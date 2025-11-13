Thaila Ayala desabafa sobre ex-relacionamentosReprodução / Youtube

Rio - Thaila Ayala, de 39 anos, refletiu sobre relacionamentos anteriores em entrevista ao podcast "Quem é Você Nesse Rolê?", de Thais Fersoza. A atriz comentou sobre o período que viveu sozinha antes de se casar com Renato Góes, em 2019, e destacou a importância de aprender a se amar para construir relações saudáveis.
"Eu tive relacionamentos muito 'cagados', essa é a palavra. Não necessariamente tóxicos, mas alguns sim. Pessoas com dependência química, que me traíram horrores. A primeira coisa foi aprender a me amar", afirmou Thaila.
Ela contou que, após um término, passou um período em Nova York e se dedicou a conhecer a si mesma. "Eu não sabia ficar sozinha, emendava um relacionamento no outro. Era uma dependência de um carinho, uma coisa. Precisei aprender a conviver com a minha solidão, aprender quem eu era. Porque eu namorava um surfista, virava surfista, namorava um paraquedista, virava paraquedista. Completamente perdida", disse.
Durante esses cinco anos, Thaila chegou a se envolver com algumas pessoas, mas sem se apaixonar. "Primeiro, precisei me apaixonar pelas minhas feridas, belezas, depois receber amor, até entender que eu poderia me sentir amada", explicou.
A atriz também comentou sobre como essas experiências influenciaram sua visão sobre maternidade. "Não queria ser mãe por culpa de tudo o que a minha mãe sofreu, dentro de um casamento horroroso. Eu via mulheres tristes, crianças sofridas, mulheres abandonadas. Quando eu me vi casada, com a minha família, feliz, eu ainda briso demais. Tem umas coisas que eu olho, que as crianças falam. Hoje eu fui sair de casa e ouvi 'mamãe, você está linda'. Isso preenche minha alma", afirmou.
Thaila Ayala e Renato Góes têm dois filhos, Francisco e Tereza. Antes de se casar com o ator, Thaila foi casada com Paulo Vilhena entre 2011 e 2014 e teve rumores de relacionamentos com nomes como Justin Timberlake, Ed Westwick, Andre Hamman e James Franco.