Michelle Barros - Reprodução / X

Michelle BarrosReprodução / X

Publicado 13/11/2025 11:48

Rio - A jornalista Michelle Barros explicou, nesta quarta-feira (12), na "Live do Eliminado", o motivo pelo qual aceitou o convite para participar de "A Fazenda 17", reality show da Record TV. A jornalista deixou o confinamento junto com Shia Phoenix na roça surpresa do Super Paiol na última terça-feira (11).

fotogaleria

"Apareceu o convite, eu falei: 'Ok, estou pronta para ir', foi de primeira. Eu venho de uma trajetória de Jornalismo, de uma emissora muito focada nisso e muito fechada, eu não fazia nada além disso", iniciou ela, em entrevista a Lucas Selfie.

"A partir do momento que eu comecei a fazer a migração para o entretenimento, já na Globo, fazendo Carnaval, eu percebi que eu estava pronta para fazer um reality, e apareceu 'A Fazenda'. Algo no meu coração disse 'vai'. Eu fui. Chegou no momento que deveria ter chegado, eu achei que estava pronta", finalizou a apresentadora.

Vale lembrar que, antes de migrar para o entretenimento, a comunicadora passou por grandes jornais da TV Globo como "SPTV" e "Bom Dia São Paulo". Após deixar a emissora, Michelle foi para o SBT em 2023 e também apresentou o programa de entretenimento 'Chega Mais', que hoje não existe mais. Com o fim da programação em 2024, a jornalista deixou a emissora.

Assista ao vídeo: