O vestido diferentão de GkayReprodução / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
O vestido diferentão de GkayReprodução / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Ary Mirelle relata imprevisto com o filho durante premiação de João Gomes no Grammy Latino
Cantor levou prêmio pelo álbum 'Dominguinho', projeto musical em parceria com Mestrinho e Jota.Pê
Sandy celebra vitória de Chitãozinho & Xororó no Grammy Latino 2025
Cantora reagiu nas redes, dupla conquistou Melhor Álbum Sertanejo
‘Sou abençoado’: Leonardo se declara em aniversário de Poliana
A jornalista completa 49 anos nesta quinta-feira (13)
Zé Felipe questiona resultado do Grammy Latino após derrota de Ana Castela
Sertaneja perdeu prêmio para a dupla Chitãozinho & Xororó
Felipe Neto rebate comentários sobre idade e planos de paternidade
Influenciador esclarece decisão sobre filhos
Gabriela Duarte fala sobre fim da parceria com Regina Duarte e independência na carreira
A atriz contou como decidiu se afastar da mãe para construir sua trajetória artística sem depender da imagem da veterana.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.