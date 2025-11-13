O vestido diferentão de Gkay - Reprodução / Instagram

O vestido diferentão de GkayReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2025 11:48

Rio - A influenciadora Gkay, de 32 anos, utilizou seu Instagram, nesta quinta-feira (13), para fazer a trend "Arrume-se comigo". Nas imagens, ela aparece com um vestido bem diferente, com direito recortes laterais, deixando a calcinha à mostra. Na legenda, a humorista escreveu "usariam?!".

fotogaleria

Não demorou muito para os internautas reagirem. "Achamos que quando a pessoa fica rica, vai se arrumar melhor, mas é cada coisa que elas usam", comentou uma usuária da rede social. "Eu usaria em um chá revelação", ironizou outra. "Credo, que brega, essa peça não fica bem em ninguém. As pessoas perderam a noção", criticou uma terceira pessoa.

"Amiga pede reembolso pelo restante da roupa" e "sinceramente não sei oque está acontecendo com os seres humanos", foram outros comentários publicados.

Entretanto, houve quem elogiasse a produção e a boa forma de Gkay. "Eu usaria, se tivesse um corpo desse, bem na noite de Natal", disse uma seguidora; "Um ícone", enfatizou outra; "Olha o shape da deusa, né", elogiou mais uma.

Assista ao vídeo: