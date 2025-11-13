SandyReprodução de vídeo
"E essa emoção aqui?! Como faz pra caber mais no meu coração? Não me aguento de orgulhoooo!! Parabéns, pai e tio! Vocês são invictos mesmo! Uhuu!”, escreveu Sandy ao celebrar o prêmio do pai, Xororó, e do tio, Chitãozinho.
Chitãozinho & Xororó não viajaram para Las Vegas, onde ocorreu a cerimônia. O engenheiro de mixagem da dupla subiu ao palco para receber o troféu e arrancou risadas ao brincar com o público: “O Chitãozinho está diferente”.
Ana Castela fala sobre indicação e carinho do público
Entre os indicados da categoria estava Ana Castela, que concorreu com Let's Go Rodeo. A artista venceu o Grammy Latino no ano anterior com Boiadeira Internacional e agradeceu o apoio dos fãs após a nova indicação.
“Não ganhei o Grammy, mas ganhei tanta coisa boa nessa semana que nem sei explicar! Foi lindo demais viver tudo isso, representar o Brasil e sentir o carinho de vocês. Sou grata por todos os ‘sins’ e ‘nãos’ da minha vida… amei viver tudo isso!”, escreveu a cantora.
