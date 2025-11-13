Celebridades brasileiras participam da cerimônia do Grammy Latino 2025 - Reprodução/Instagram

Celebridades brasileiras participam da cerimônia do Grammy Latino 2025Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2025 18:24 | Atualizado 13/11/2025 19:11

fotogaleria Rio - As celebridades já estão se preparando para a cerimônia de premiação do Grammy Latino 2025, que acontece na noite desta quinta-feira (13), em Las Vegas, nos Estados Unidos.

fotogaleria

Marina Sena, que será responsável por anunciar algumas categorias durante a Première do evento, apareceu muito elegante, apostando em um vestido longo preto.

Jota.Pê e Mestrinho, que concorrem juntos ao prêmio de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa ao lado de João Gomes, pelo projeto Dominguinho, escolheram conjuntos estilosos com jaquetas oversized. Jota.Pê completou o visual com um chapéu branco, enquanto Mestrinho optou por óculos escuros.

Já Liniker, um dos grandes destaques da edição, chega à cerimônia com sete indicações, incluindo a de Álbum do Ano, pelo aclamado disco Caju. A cantora compartilhou no Instagram fotos do look escolhido: um vestido marrom com fenda que destaca as pernas e acrescenta um toque de sensualidade ao visual.