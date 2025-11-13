Tati Zaqui desabafou sobre a perda do primeiro filho - Reprodução/Instagram

Tati Zaqui desabafou sobre a perda do primeiro filho Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2025 16:22

Rio - Tati Zaqui publicou um desabafo nesta quinta-feira (13) sobre a perda do primeiro filho com apenas um mês de gestação. A ex-funkeira compartilhou vídeo em que exibe a reação dos amigos e familiares com o anúncio de que ela esperava um bebê com o empresário Mateus Oliveira.

fotogaleria

"Eu me preparava para anunciar a chegada, mas o nosso bebê voltou para os braços do Senhor. A maior felicidade que senti na minha vida teve a duração de um mês. 'A mãe é salva pela maternidade', diz a Bíblia. E, desde aquele primeiro momento, eu sabia que tinha recebido a cura do meu Deus. Nós te amamos desde o primeiro segundo", disse ela.

Convertida ao Evangelho em 2023, Tati Zaqui comentou o apoio na fé para superar o luto. "Posso não entender os planos de Deus, mas eu confio plenamente neles, pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Hoje compartilhamos com o mundo o quanto você é especial. Deus se faz presente na felicidade, mas também nos ampara no choro. No mundo teremos aflições, mas que possamos ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo. Até breve, nossa estrelinha", concluiu.