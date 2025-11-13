Ary Mirelle relata imprevisto com o filho durante premiação de João Gomes no Grammy Latino - Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2025 21:45

Rio - Ary Mirelle, 23 anos, compartilhou com os seguidores um momento inusitado envolvendo o filho mais velho, Jorge, de 1 ano e 8 meses, durante a premiação de João Gomes no Grammy Latino.

A influenciadora contou que estava acompanhando a cerimônia o dia inteiro, mas, justamente na hora em que o marido foi anunciado como vencedor, foi surpreendida por um “cocô bomba”. “Minha gente, eu estava assistindo à premiação o dia todinho aqui, praticamente. Aí, na hora que anunciaram que eles tinham ganhado, Jorge fez um cocô bomba. Eu tive que sair correndo para limpar o Jorge. Melou o carrinho dele todo. Mas é isso, estou muito feliz”, disse, aos risos.



Em seguida, Ary, que está com os filhos em Orlando, enquanto João participa do evento em Las Vegas, compartilhou também um vídeo em que aparece emocionada em uma videochamada com o cantor, após a vitória pelo álbum Dominguinho, projeto em parceria com Mestrinho e Jota.Pê. "Parabéns, minha vida, sabia que sua hora chegaria. Eu, Jorge e Joaquim te amamos e temos muito orgulho de você.", escreveu na legenda.