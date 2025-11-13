Ana Castela ganhou declaração de Zé Felipe ao mostrar look para o Grammy Latino - Reprodução/Instagram

Publicado 13/11/2025 17:55

Rio - Ana Castela divulgou imagens do figurino escolhido para a cerimônia do Grammy Latino, que acontece nesta quinta-feira (13) em Las Vegas, nos Estados Unidos, e recebeu um comentário apaixonado do namorado, Zé Felipe.

"Amo você", escreveu o sertanejo, que acrescentou um emoji de coração.

Ana Castela foi indicada à premiação na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com "Let's Go Rodeo", lançado em maio. O disco vencedor foi "José & Durval", da dupla Chitãozinho & Xororó. No ano passado, a artista venceu o troféu com o projeto "Boiadeira Internacional".