Ana Castela ganhou declaração de Zé Felipe ao mostrar look para o Grammy Latino Reprodução/Instagram

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Ana Castela divulgou imagens do figurino escolhido para a cerimônia do Grammy Latino, que acontece nesta quinta-feira (13) em Las Vegas, nos Estados Unidos, e recebeu um comentário apaixonado do namorado, Zé Felipe. 
fotogaleria
Ana Castela concorreu na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja - Reprodução/Instagram
Zé Felipe se declarou para Ana Castela nas redes sociais - Reprodução/Instagram
Ana Castela - Reprodução/Instagram
Ana Castela ganhou declaração de Zé Felipe ao mostrar look para o Grammy Latino - Reprodução/Instagram
"Amo você", escreveu o sertanejo, que acrescentou um emoji de coração. 
Ana Castela foi indicada à premiação na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com "Let's Go Rodeo", lançado em maio. O disco vencedor foi "José & Durval", da dupla Chitãozinho & Xororó. No ano passado, a artista venceu o troféu com o projeto "Boiadeira Internacional".