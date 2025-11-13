Manu Gavassi - reprodução Instagram

Publicado 13/11/2025 15:33 | Atualizado 13/11/2025 15:34

Rio - Manu Gavassi usou as redes sociais nesta quinta-feira (13) para refletir sobre a nova fase que vive desde o nascimento de Nara, sua primeira filha com o modelo Jullio Reis. A atriz contou que 2025 tem sido um período de transformação pessoal. "Tá sendo incrível. Obviamente por conta da maternidade, mas não só... Foi um ano que tirei pra mim. Pra sonhos meus. Pra não precisar viver pisando no acelerador. Tirar essa sensação de imediatismo e lembrar que não preciso prestar contas pra ninguém", afirmou.

Longe dos holofotes, Manu tem priorizado a vida familiar e a reforma do apartamento onde mora em São Paulo. Ela contou que está vivendo o momento com tranquilidade. “Pra realizar pequenas coisas cotidianas que me fazem feliz e entender a partir de agora qual o meu caminho. Então acho que é um daqueles anos especiais que você lembra depois. Que ter intenção, sabe? Tenho orgulho da pessoa que venho me tornando porque é fruto de muito processo. Espero que o ano de vocês esteja sendo marcante e feliz também”, escreveu.Mais tarde, Manu mostrou imagens da reforma, descrevendo a visita ao novo lar. “Radiante com cada passo da nossa casinha: temos cerâmicas verdes, piso de madeira restaurada e reaproveitada e a estrutura do nosso ambiente favorito que é a cozinha... não vejo a hora”, contou. A artista definiu o projeto como a realização de um “sonho”.Durante a interação com os seguidores, Manu também compartilhou detalhes sobre a rotina com a filha. “Ela tá com sete meses e sigo muito feliz amamentando. Desde o início nossa experiência com a amamentação foi maravilhosa, sou grata demais por fluir tão bem e por poder ter esse momento com ela”, revelou.