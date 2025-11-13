Manu Gavassi reprodução Instagram
Longe dos holofotes, Manu tem priorizado a vida familiar e a reforma do apartamento onde mora em São Paulo. Ela contou que está vivendo o momento com tranquilidade. “Pra realizar pequenas coisas cotidianas que me fazem feliz e entender a partir de agora qual o meu caminho. Então acho que é um daqueles anos especiais que você lembra depois. Que ter intenção, sabe? Tenho orgulho da pessoa que venho me tornando porque é fruto de muito processo. Espero que o ano de vocês esteja sendo marcante e feliz também”, escreveu.
Reforma do apartamento e planos pessoais
Mais tarde, Manu mostrou imagens da reforma, descrevendo a visita ao novo lar. “Radiante com cada passo da nossa casinha: temos cerâmicas verdes, piso de madeira restaurada e reaproveitada e a estrutura do nosso ambiente favorito que é a cozinha... não vejo a hora”, contou. A artista definiu o projeto como a realização de um “sonho”.
Durante a interação com os seguidores, Manu também compartilhou detalhes sobre a rotina com a filha. “Ela tá com sete meses e sigo muito feliz amamentando. Desde o início nossa experiência com a amamentação foi maravilhosa, sou grata demais por fluir tão bem e por poder ter esse momento com ela”, revelou.
