Com seis episódios, a produção mostrará detalhes da criação e da rotina por trás dos shows, além de entrevistas exclusivas com a cantora. O documentário também trará participações especiais de Sabrina Carpenter e Gracie Abrams, que acompanharam Taylor em parte da turnê, e cenas que retratam seu relacionamento com o jogador Travis Kelce, de 36 anos.
Outro destaque da série é o material inédito dos bastidores do álbum The Life of a Showgirl, gravado durante a etapa europeia da turnê, quando Taylor dividia o tempo entre os palcos e o estúdio.
Fenômeno global, a The Eras Tour arrecadou US$ 2 bilhões, consolidando-se como a turnê mais lucrativa da história da música e reafirmando o poder de Taylor Swift como uma das maiores artistas da atualidade.
Honestly can’t think of a better way to celebrate my (almost) birthday than to relive the Eras Tour with you! This time we’re going backstage. "The End of an Era", a 6-episode behind-the-scenes docuseries, streams on @DisneyPlus beginning Dec 12 pic.twitter.com/VkJHLgjSFn— Taylor Swift (@taylorswift13) November 13, 2025
