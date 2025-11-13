Taylor Swift - Reprodução / Instagram

Rio - O documentário sobre a "The Eras Tour", de Taylor Swift, já tem data para estrear. A série, intitulada "The End of an Era", chega ao catálogo do Disney+ no dia 12 de dezembro e promete revelar bastidores inéditos da turnê mais lucrativa da história da música.



O teaser foi divulgado nesta quinta-feira (13), e os fãs rapidamente lotaram as redes sociais com mensagens de empolgação. Em seu perfil, Taylor, de 35 anos, escreveu: "Sinceramente, não consigo pensar em uma maneira melhor de comemorar meu (quase) aniversário [13 de dezembro] do que reviver a Eras Tour com vocês! Desta vez, vamos aos bastidores."



Com seis episódios, a produção mostrará detalhes da criação e da rotina por trás dos shows, além de entrevistas exclusivas com a cantora. O documentário também trará participações especiais de Sabrina Carpenter e Gracie Abrams, que acompanharam Taylor em parte da turnê, e cenas que retratam seu relacionamento com o jogador Travis Kelce, de 36 anos.



Outro destaque da série é o material inédito dos bastidores do álbum The Life of a Showgirl, gravado durante a etapa europeia da turnê, quando Taylor dividia o tempo entre os palcos e o estúdio.



Fenômeno global, a The Eras Tour arrecadou US$ 2 bilhões, consolidando-se como a turnê mais lucrativa da história da música e reafirmando o poder de Taylor Swift como uma das maiores artistas da atualidade.

