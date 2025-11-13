Virginia Fonseca arremata experiência com Vini Jr. em leilão beneficente - Reprodução / Instagram

Virginia Fonseca arremata experiência com Vini Jr. em leilão beneficenteReprodução / Instagram

Publicado 13/11/2025 09:04

"Consegui arrematar um pádel com meu amor", escreveu a influenciadora nos stories do Instagram, mencionando o jogo semelhante ao tênis que é praticado em duplas e com raquetes.

A partida será realizada na casa do jogador de futebol, em Madrid, na Espanha. "Em um ambiente descontraído, acolhedor e inesquecível". O lote, ainda, contou com camiseta autografada pelo atacante do Real Madrid.

"Hora que o filho chora e a mãe não vê. Hora de pagar... mas óbvio que tudo em prol da Fundação Fenômenos. São milhares de pessoas e famílias que são ajudadas, então faz tudo valer a pena", disse a empresária, ao mostrar o momento em que fez o pagamento.

A influenciadora apresentou uma das categorias do leilão e também tinha um lote, ao lado de Patricia Abravanel e Celso Portioli. "Experiência exclusive no SBT com tour, participações em programas e menção nos stories". "Arremataram nosso lote por R$ 800 mil".

O evento contou com a presença de mais famosos, como Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, Carlinhos Maia, Sabrina Sato, Lore Improta, Denílson, Luciele di Camargo, Daniele Hypolito, Narcisa Tamborindeguy, Negra Li, João Silva, Rodrigo Silva, Di Ferrero, Isabeli Fontana, Gkay, Fábio Faria, Rebeca Abravanel, Alexandre Pato e Galvão Bueno.

Criada pelo ex-jogador de futebol, a organização sem fins lucrativos desenvolve projetos sociais em diferentes regiões do Brasil em apoio aos jovens carentes.

Virgínia acabou de arrematar no leilão por 350 mil reais, uma partida de padel com o Vini Jr., namorado dela kkkkkkkk pic.twitter.com/83VxXCSAxg — vivibora (@cavivibora) November 13, 2025

Virginia e Vini Jr.

O casal assumiu o namoro em outubro após término e polêmica. Os rumores do affair surgiram em julho, quando a apresentadora prestigiou a festa de aniversário do jogador, no Rio.

Em setembro, ela esteve três vezes em Madrid e se hospedou na mansão do craque. No dia 6 de outubro, o atacante postou um vídeo fazendo uma dancinha com Virginia, mas o clima de romance durou pouco.

No dia seguinte, prints de conversas entre o jogador e duas modelos começaram a viralizar. Uma delas, Day Magalhães afirmou que algumas trocas de mensagens aconteceram quando ele já estava com Virginia.

De volta ao Brasil, Virginia admitiu em entrevistas que ficou decepcionada e que havia colocado um ponto final no romance. Dias depois, o atleta pediu desculpas para a empresária através do Instagram. Logo após, Virginia voltou para Madrid, dando indícios que havia perdoado Vini.