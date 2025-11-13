Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) - Reprodução / X

Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande)Reprodução / X

Publicado 13/11/2025 12:49

Rio - Ariana Grande passou por um susto durante a première de "Wicked - Parte II", realizada nesta quinta-feira (13), em Singapura. Um fã conseguiu furar o bloqueio de segurança e abraçou a atriz enquanto ela desfilava pelo tapete amarelo ao lado de Michelle Yeoh e Cynthia Erivo.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento sob diferentes ângulos. Nas imagens, é possível ver Michelle Yeoh e Jeff Goldblum assustados com a aproximação repentina do homem. Cynthia Erivo, que interpreta Elphaba no filme, reagiu imediatamente e empurrou o invasor junto com os seguranças, tentando proteger Ariana.



Uma internauta que estava no local relatou o episódio no X (antigo Twitter): "Essa é a pior coisa que poderia ter acontecido. Não consigo acreditar que vi a Ariana sendo assediada bem na minha frente. E ela estava prestes a me alcançar também", escreveu.



Após o incidente, vídeos mostram fãs perguntando se a artista estava bem. Ariana respondeu que sim e foi consolada por Cynthia Erivo, que a abraçou antes de ambas seguirem para o interior do evento.

