Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande)Reprodução / X
Uma internauta que estava no local relatou o episódio no X (antigo Twitter): "Essa é a pior coisa que poderia ter acontecido. Não consigo acreditar que vi a Ariana sendo assediada bem na minha frente. E ela estava prestes a me alcançar também", escreveu.
Após o incidente, vídeos mostram fãs perguntando se a artista estava bem. Ariana respondeu que sim e foi consolada por Cynthia Erivo, que a abraçou antes de ambas seguirem para o interior do evento.
