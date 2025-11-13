Gretchen faz harmonização no bumbum e mostra resultadoReprodução/Instagram
Segundo o médico responsável, Fúvio Luca, o procedimento tem como objetivo devolver firmeza e sustentação à região, deixando o bumbum mais arredondado. O processo completo levou cerca de quatro meses até alcançar o resultado desejado.
O tratamento utilizou aplicações homeopáticas de PMMA (polimetilmetacrilato), uma substância sintética amplamente usada em preenchimentos corporais. No entanto, o material gera discussões na comunidade médica, pois não é absorvido pelo organismo e, em alguns casos, pode causar reações adversas.
