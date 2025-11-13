Gretchen faz harmonização no bumbum e mostra resultadoReprodução/Instagram

Rio - Aos 66 anos, a cantora Gretchen Miranda fez mais um procedimento estético: uma harmonização glútea realizada em uma clínica de São Paulo. A artista compartilhou o resultado com seus seguidores no Instagram, na quarta-feira (12), mostrando o antes e depois do tratamento sem recorrer a filtros ou retoques digitais.
Segundo o médico responsável, Fúvio Luca, o procedimento tem como objetivo devolver firmeza e sustentação à região, deixando o bumbum mais arredondado. O processo completo levou cerca de quatro meses até alcançar o resultado desejado.

O tratamento utilizou aplicações homeopáticas de PMMA (polimetilmetacrilato), uma substância sintética amplamente usada em preenchimentos corporais. No entanto, o material gera discussões na comunidade médica, pois não é absorvido pelo organismo e, em alguns casos, pode causar reações adversas. 