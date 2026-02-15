Fafá de Belém exalta o enredo que homenageia o presidente Lula Manuella Viégas/ Agência O Dia
Fafá de Belém celebra enredo sobre Lula: 'Resgatou o respeito pelo Brasil'
Antes de desfilar pela Acadêmicos de Niterói, cantora exaltou amizade com o presidente
Na Sapucaí, Giulia Buscaccio conta detalhes de trabalho em série
Atriz prestigiou desfiles das escolas do Grupo Especial neste domingo (15)
Vídeo! Artistas participam de desfile em homenagem a Lula
Paulo Betti, Malu Valle e Ernesto Piccolo são alguns dos atores que desfilam pela Acadêmicos de Niterói
Famosos curtem primeiro dia de desfiles do Grupo Especial
Ricky Martin prestigia um camarote da Marquês de Sapucaí
'Falem mal ou falem bem, mas falem', rebate intérprete da Acadêmicos de Niterói sobre enredo que homenageia Lula
Atual campeã da Série Ouro, agremiação conta a história do presidente do Brasil
Lula pediu para que Dira Paes interpretasse sua mãe em desfile: 'Ele me vê em Dona Lindu'
A Acadêmicos de Niterói é a primeira escola a desfilar neste domingo (15)
