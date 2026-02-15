Fafá de Belém exalta o enredo que homenageia o presidente Lula - Manuella Viégas/ Agência O Dia

Publicado 15/02/2026 21:49 | Atualizado 15/02/2026 22:53





fotogaleria Rio - Em meio à correria dos minutos que antecedem o desfile da Acadêmicos de Niterói, na noite deste domingo (15), a cantora Fafá de Belém tirou um tempinho para exaltar o enredo que homenageia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e falar sobre sua amizade com o mandatário.

"O Lula chegou à presidência pela terceira vez e resgatou o respeito que se tem pelo Brasil. É uma grande emoção estar aqui. Sou amiga dele há muitos anos, muito antes dele ser presidente", afirmou ela, que revelou não ter conversado com Lula antes do desfile.



Campeã da Série Ouro em 2025, a Acadêmicos de Niterói abre os desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí com o enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”.

A cantira animou o setor 1 antes da escola entrar na avenida. Veja o vídeo: