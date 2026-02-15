Publicidade
Famosos curtem primeiro dia de desfiles do Grupo Especial
Ricky Martin prestigia um camarote da Marquês de Sapucaí
Rio - Um time de famosos marca presença em camarotes da Marquês de Sapucaí para curtir o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, neste domingo (15). Entre as celebridades está Ricky Martin. O cantor porto riquenho, que já desfilou pela Portela em 1997, terá a oportunidade de assistir à Azul e Branco de Madureira na Avenida nesta noite.
Outras celebridades como Giulia Buscacio, Erika Januza, Mayara Lima, Camila Pitanga, Cris Vianna, Lívia Andrade, Hortência, Narcisa Tamborindeguy, Debora Ozório, Tina Calamba, Mari Bridi, Marina Ruy Barbosa, Lore Improta, Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Grazi Massafera, Virginia Fonseca, Mileide Mihaile e Karoline Lima também estão no Sambódromo, assim como Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira.
Desfilam neste domingo: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz, Portela e Mangueira.
