Famosos curtem primeiro dia de desfiles do Grupo Especial
Carnaval

Famosos curtem primeiro dia de desfiles do Grupo Especial

Ricky Martin prestigia um camarote da Marquês de Sapucaí

O Dia
Ricky Martin
Carlo Ancelotti e a mulher, Mariann Barrena McClay
Mayara Lima
Camila Pitanga e Cris Vianna
Lívia Andrade
Hortência
Erika Januza
Ricky Martin
Narcisa Tamborindeguy
Débora Ozório
Giullia Buscacio
Tina Calamba
Mari Bridi
Lore Improta
Sabrina Sato
Paolla Oliveira
Grazi Massafera
Virginia Fonseca
Mileide Mihaile
Karoline Lima
Rio - Um time de famosos marca presença em camarotes da Marquês de Sapucaí para curtir o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial, neste domingo (15). Entre as celebridades está Ricky Martin. O cantor porto riquenho, que já desfilou pela Portela em 1997, terá a oportunidade de assistir à Azul e Branco de Madureira na Avenida nesta noite. 
Outras celebridades como Giulia Buscacio, Erika Januza, Mayara Lima, Camila Pitanga, Cris Vianna, Lívia Andrade, Hortência, Narcisa Tamborindeguy, Debora Ozório, Tina Calamba, Mari Bridi, Marina Ruy Barbosa, Lore Improta, Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Grazi Massafera, Virginia Fonseca, Mileide Mihaile e Karoline Lima também estão no Sambódromo, assim como Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira. 
Desfilam neste domingo: Acadêmicos de Niterói, Imperatriz, Portela e Mangueira. 
 
