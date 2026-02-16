Bianca Monteiro revelou que o nervosismo ainda a acompanha nos momentos que antecedem a entrada da escolaManuella Viégas/ Agência O Dia
“São 10 anos à frente da bateria. Já me emociono quando olho para eles, porque é uma vida toda juntos, o tempo todo. É a minha família, é o que eu mais amo na vida e poder estar na frente da bateria esse tempo todo é resistir. Porque não é fácil, é um cargo que é muito cobiçado e ser amada por essa comunidade, ser respeitada, não tem presente maior na vida e não tenho dimensão de falar o que eu sinto ao estar na frente da bateria”, afirmou.
Amada pela comunidade, Bianca vê o carinho como um dos principais pilares do longo reinado. “Eu falo que maior do que ser rainha é ser amada. Ser amada pela minha comunidade é algo fantástico. Eu não tenho dimensão. Eu não consigo me ver longe disso. É um amor tão verdadeiro, tão puro”, se emocionou.
Embora seja dona de um longo reinado, Bianca revelou que o nervosismo ainda a acompanha nos momentos que antecedem a entrada da escola na Sapucaí.
“Aquele frio na barriga, aquela emoção nunca passa. As pessoas perguntam assim: ‘Mas depois de 10 anos você ainda continua sentindo isso?’ Sempre! Eu vou continuar sentindo isso, porque vai muito além, para mim, de samba. É amor, é verdade, é lutar por aquilo que eu acredito”, disse.
