Bianca Monteiro revelou que o nervosismo ainda a acompanha nos momentos que antecedem a entrada da escola - Manuella Viégas/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 01:49 | Atualizado 16/02/2026 01:50

Rio - Representando a bateria da Portela há 10 anos, Bianca Monteiro se emocionou ao falar sobre o carinho que recebe da comunidade portelense, na madrugada desta segunda-feira (16), antes de entrar na avenida.