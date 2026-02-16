Zé Paulo Sierra estreia como intérprete da PortelaFoto: Thalita Queiroz / Agência O Dia
'Vou honrar o legado dele', garante Zé Paulo Sierra sobre substituir intérprete Gilsinho
Cantor assume a função que era de Gilsinho, um dos principais nomes da história recente da agremiação
Exuberante, Imperatriz exalta Ney Matogrosso com desfile 'camaleônico'
Aos 84 anos, cantor encanta o público na passarela do samba com enredo assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira
Ancelotti vai à Sapucaí e brinda com Ronaldo Fenômeno
Depois de Salvador e São Paulo, técnico da Seleção Brasileira marca presença no carnaval do Rio para campanha em camarote de patrocinadora da CBF
Idosa sofre mal súbito em carro alegórico da Acadêmicos de Niterói
Segundo o Corpo de Bombeiros, vítima apresentou quadro de síncope
'Melhor dia da minha vida', diz Mestre Vitinho em estreia à frente da bateria da Portela
Cria da escola, profissional substituiu Nilo Sérgio na Tabajara do Samba
