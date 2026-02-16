Zé Paulo Sierra estreia como intérprete da Portela - Foto: Thalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 01:46

Rio - Portelense de coração, Zé Paulo Sierra estreia como intérprete oficial da Portela no Carnaval de 2026. O cantor assume a função que era de Gilsinho, um dos principais nomes da história recente da agremiação, que morreu aos 55 anos, em setembro do ano passado, após complicações decorrentes de uma cirurgia.

A O DIA, o intérprete falou sobre a responsabilidade de ocupar o lugar do ícone portelense. "Substituí-lo é impossível, mas vou honrar o legado dele. Gilsinho foi um grande irmão e amigo", disse antes de entrar na Avenida, na madrugada desta segunda-feira (15).

Zé Paulo destacou que a maior homenagem que a escola pode prestar ao cantor será o canto forte na Avenida. "A maior homenagem será ver cada componente cantando bem alto ao cruzar a avenida", afirmou.

Além de representar a Portela no Grupo Especial, Zé Paulo também seguirá como voz principal da União de Maricá, na Série Ouro.