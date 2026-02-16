Matéria Salva!

Fotos! Veja detalhes do desfile da Imperatriz sobre carreira de Ney Matogrosso
Carnaval

Fotos! Veja detalhes do desfile da Imperatriz sobre carreira de Ney Matogrosso

Verde e Branca de Ramos apresentou o enredo 'Camaleônico', assinado por Leandro Vieira

Imperatriz Leopoldinense desfila na Sapucaí
Imperatriz Leopoldinense
Imperatriz Leopoldinense
Casal de mestre-sala e porta-bandeira da Imperatriz
Imperatriz Leopoldinense desfila na Sapucaí
Imperatriz Leopoldinense desfila na Sapucaí
Imperatriz Leopoldinense desfila na Sapucaí
Imperatriz Leopoldinense desfila na Sapucaí
Comissão de frente da Imperatriz
Imperatriz Leopoldinense desfila na Sapucaí
Casal de mestre-sala e porta-bandeira
Porta-bandeira da Imperatriz
Porta-bandeira da Imperatriz
Imperatriz Leopoldinense
Comissão de frente da Imperatriz
Comissão de frente da Imperatriz
Comissão de frente da Imperatriz
Imperatriz Leopoldinense desfila na Marquês de Sapucaí
Imperatriz Leopoldinense desfila na Marquês de Sapucaí
Ney Matogrosso é o grande homenageado da Imperatriz
Jesuíta Barbosa no desfile da Imperatriz
Ney Matogrosso é o grande homenageado da Imperatriz
Imperatriz Leopoldinense
Vestida de serpente, IZA encanta na Sapucaí
Rio - Segunda agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí, a Imperatriz Leopoldinense prestou uma homenagem à carreira de Ney Matogrosso. O cantor é o personagem principal do enredo "Camaleônico", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira. 
A Verde e Branca de Ramos apresentou para os apaixonados por Carnaval as diversas facetas de Ney. Rainha de bateria, IZA foi um dos destaques do desfile. A cantora estava vestida de serpente, inspirada na capa do disco "PECADO", de 1977.
