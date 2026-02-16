Fotos! Veja detalhes do desfile da Imperatriz sobre carreira de Ney Matogrosso

Rio - Segunda agremiação a desfilar na Marquês de Sapucaí, a Imperatriz Leopoldinense prestou uma homenagem à carreira de Ney Matogrosso. O cantor é o personagem principal do enredo "Camaleônico", assinado pelo carnavalesco Leandro Vieira.

A Verde e Branca de Ramos apresentou para os apaixonados por Carnaval as diversas facetas de Ney. Rainha de bateria, IZA foi um dos destaques do desfile. A cantora estava vestida de serpente, inspirada na capa do disco "PECADO", de 1977.

