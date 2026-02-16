Carlo Ancelotti participou de campanha em camarote de cervejaria patrocinadora da seleção brasileira no sambódromo do Rio - Reprodução de vídeo

Publicado 16/02/2026 01:17

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, marcou presença na Marquês de Sapucaí, neste domingo (15), para acompanhar a abertura dos desfiles do Grupo Especial e também para participar de uma campanha publicitária de uma patrocinadora da CBF.

No camarote de uma cervejaria, Ancelotti acenou com um copo de cerveja na mão para o ex-atacante Ronaldo, campeão do mundo com a Seleção e seu comandado no Milan, e que desfilou em um caminhão pela passarela do samba. Os dois ainda conversaram e posaram para fotos. O técnico também apareceu ao lado do presidente da entidade, Samir Xaud.

Para cumprir a agenda no camarote da patrocinadora, Ancelotti passou por Salvador, na sexta-feira (13), no Circuito Barra-Ondina, e no sábado (14), viu os desfiles no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo.