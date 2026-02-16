Maranhense Yago Savalla interpreta Ney Matogrosso em desfile da Imperatriz - Thalita Queiroz / Agência O Dia

Maranhense Yago Savalla interpreta Ney Matogrosso em desfile da ImperatrizThalita Queiroz / Agência O Dia

Publicado 16/02/2026

Rio - Aos 16 anos, o maranhense Yago Savalla jamais imaginou que estaria em destaque em um carro alegórico representando Ney Matogrosso. Artista nato, o rapaz viralizou nas redes sociais ao interpretar o cantor, homenageado da Imperatriz Leopoldinense no desfile deste domingo (15), em uma gincana escolar.

"Eu jamais imaginei que estaria aqui um dia. Tudo aconteceu muito rápido. O convite para estar aqui veio da presidente da Imperatriz, Cátia Drumond. Ela mandou mensagem para minha mãe nas redes sociais e eu nem acreditei quando ela me conto", disse Yago, momentos antes de entrar na Sapucaí.

O jovem conheceu o artista durante um show em Salvador, onde mora atualmente com a mãe e o padrasto. "Esse encontro ficou marcado na minha vida. Que momento especial estou vivendo. Que sonho!", celebrou.

A mãe de Yago, Samantha Carvalho, de 46 anos, e o padrasto, Igor Pinheiro, 46, acompanharam o adolescente. Samantha confessa que, no início, era resistente ao desejo do filho de ser artista, mas hoje entende que seu apoio será fundamental para o crescimento dele.

"Quando vi o vídeo viralizar, entendi que esse é o sonho dele e que ele terá o que merece. Eu era bem resistente à vida artística, mas hoje apoio", afirmou. Yago passou a cursar teatro e se forma no ano que vem.