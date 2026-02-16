Mestre Vitinho faz estreia no comando da bateria da PortelaThalita Queiroz/ Agência O Dia
'Melhor dia da minha vida', diz Mestre Vitinho em estreia à frente da bateria da Portela
Cria da escola, profissional substituiu Nilo Sérgio na Tabajara do Samba
Aluno que viralizou ao performar Ney Matogrosso representa versão jovem do artista em desfile: 'Um sonho'
Imperatriz Leopoldinense levou para avenida enredo em homenagem ao cantor
Neto do bicheiro Luizinho Drumond destaca importância de legado na Imperatriz
João Felipe Drumond é vice-presidente executivo da escola de Ramos e diretor finaceiro da Liesa
'Pisar forte na avenida', afirma porta-bandeira da Imperatriz Leopoldinense
Coreógrafa Ana Botafogo detalhou trabalho até o desfile
Homenageado pela Imperatriz, Ney Matogrosso se sente honrado por enredo 'Camaleônico'
Cantor usa fantasia com predominância da cor verde
Acadêmicos de Niterói esbanja emoção na avenida em homenagem a Lula
Escola estreante no Grupo Especial aposta em um desfile com componentes vibrantes na Marquês de Sapucaí
