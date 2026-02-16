Mestre Vitinho faz estreia no comando da bateria da Portela - Thalita Queiroz/ Agência O Dia

Mestre Vitinho faz estreia no comando da bateria da PortelaThalita Queiroz/ Agência O Dia

Publicado 16/02/2026 01:09

Rio - Estreante da noite, Mestre Vitinho, atual comandante da Tabajara do Samba, bateria da Portela, afirmou que vive o melhor dia de sua vida. A escola é a terceira a desfilar na Marquês de Sapucaí na primeira noite de desfiles.

Cria da agremiação e reconhecido por sua trajetória no samba, ele assumiu o comando após o desligamento de Nilo Sérgio, em 2025.

"Estou tranquilo. Sou cria da casa, então fui muito bem recebido. Estou à vontade, entre familiares. Hoje é o melhor dia da minha vida, é um momento de realização. Não só para mim, mas para todos os diretores de bateria também", celebrou.

Vitinho também agradeceu a oportunidade dada pelo presidente Junio Escafura: "Sou muito grato pela confiança."